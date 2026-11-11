Rubén Boix y la Academia New Dance fueron los encargados de inaugurar la nueva semana de competencia en La Gran Batalla, con una presentación inspirada en Federico Moura, recordado vocalista de la banda argentina Virus. Al ritmo de “Luna de miel”, el equipo buscó conquistar al jurado, pero recibió observaciones por problemas de coordinación y detalles técnicos que todavía deben perfeccionar.

La presentación marcó el inicio de la temática Canciones del recuerdo, que llevará a los equipos a interpretar éxitos musicales de otras épocas.

Esta semana, la dinámica de competencia también presenta cambios. Hasta el viernes, los participantes subirán al escenario y cada noche un integrante del jurado tendrá la responsabilidad de seleccionar al equipo que no haya cumplido sus expectativas.

El viernes se dará a conocer cuántos equipos deberán enfrentarse en la próxima gala de eliminación.

Esta noche, la decisión estará en manos de Gabriela Zegarra.

Con una propuesta musical llena de nostalgia, Rubén Boix asumió el desafío de interpretar a Federico Moura, una de las figuras más recordadas del rock argentino.

Junto a New Dance, presentó una puesta en escena que buscó reflejar la personalidad, energía y estilo del artista.

El jurado reconoció el trabajo del participante para construir su personaje, especialmente en la caracterización física y la sincronización de labios.

Elka Meyer comenzó su devolución recordando que la competencia atraviesa una etapa en la que los errores pueden tener mayor importancia.

“Ya estamos en un momento donde tenemos que afinar. Ya ha habido varios eliminados y hay que precisar detalles”, señaló.

La jueza destacó que el equipo manejó una energía adecuada para la temática y presentó una propuesta creativa, con una actitud que acompañaba el estilo de la canción.

Gabriela Zegarra, encargada de determinar la sentencia de esta noche, destacó el trabajo de Rubén Boix en la caracterización de Federico Moura.

“El personaje fue idéntico, el parecido físico. Tenías un buen lip sync, creo que estudiaste muy bien los detalles y me gustó el personaje”, expresó.

La jueza también valoró que los bailarines se arriesgaran con trucos durante la presentación.

Quimey del Río consideró que la puesta en escena fue sencilla, pero adecuada para la propuesta musical.

Reconoció que Rubén mantuvo la energía necesaria, mostró un buen desplazamiento y trabajó correctamente la sincronización de labios.

“A mí me sigue faltando el baile. Hay que pulir para mostrar más al personaje”, comentó.

La devolución más exigente llegó de Tito Larenti, quien reconoció que Rubén Boix mostró una evolución en su desempeño individual.

El juez destacó que el lip sync estuvo presente y señaló que al participante le faltó un poco más de soltura en los hombros.

Sin embargo, fue contundente al referirse al desempeño de algunos integrantes de la academia.

“Dos bailarines estaban descoordinados, estaba pésimo. La verdad, lo han hecho mal”, manifestó.

Larenti también dirigió una observación al trabajo de preparación de la academia.

Después de escuchar las observaciones, Rubén Boix mantuvo una actitud positiva y envió un mensaje de motivación a los integrantes de New Dance.

“Yo me siento muy bien. Decirles a los chicos que es competencia, que no se desanimen, que hay que seguir trabajando”, expresó.

El participante reconoció así la exigencia del certamen y alentó a sus compañeros a continuar esforzándose.