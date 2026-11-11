Natalie Vargas junto a Idols Dance quedan en riesgo tras la decisión de Gabriela Zegarra

Natalie Vargas y la Academia Idols Dance quedaron sentenciados este martes en La Gran Batalla, luego de que Gabriela Zegarra evaluara las dos presentaciones que inauguraron la temática de canciones del recuerdo. Aunque la jueza destacó los avances de ambos equipos, consideró que todavía existen aspectos relacionados con la investigación, la técnica y la ejecución coreográfica que deben mejorar.

La noche comenzó con la presentación de Rubén Boix y la Academia New Dance, quienes revivieron a Federico Moura, vocalista de Virus, con la canción “Luna de miel”.

Posteriormente, Natalie Vargas y la Academia Idols Dance subieron al escenario para interpretar “Ámame una vez más”, de Amanda Miguel.

Ambas actuaciones recibieron comentarios positivos por la caracterización de sus protagonistas, pero también observaciones relacionadas con la coordinación de los bailarines.

Como parte de la nueva dinámica de competencia, cada noche uno de los integrantes del jurado debe seleccionar al equipo que quedará sentenciado.

Este martes, la responsabilidad estuvo en manos de Gabriela Zegarra, quien reconoció el esfuerzo de los participantes antes de anunciar su determinación.

“La verdad que han avanzado bastante. Ambos equipos tuvieron detalles en el tema del baile, creo que por la falta de investigación y la técnica”, manifestó.

Después de sus observaciones, Gabriela Zegarra dio a conocer el nombre del equipo que no logró cumplir completamente sus expectativas.

“Esta noche, el equipo de Natalie Vargas y la Academia Idols Dance son los sentenciados”, anunció.

La decisión llegó después de que Natalie interpretara a Amanda Miguel y recibiera elogios por su lip sync y caracterización.