Natalie Vargas conquista como Amanda Miguel, pero Elka Meyer cuestiona a Idols Dance

Natalie Vargas y la Academia Idols Dance fueron los segundos en subir al escenario durante el estreno de la temática “Canciones del recuerdo”, con una presentación inspirada en Amanda Miguel y su éxito “Ámame una vez más”. La actuación recibió elogios por la caracterización y el lip sync de la participante, aunque el jurado también identificó errores de sincronización y dificultades técnicas en algunos movimientos de los bailarines.

El jurado valoró varios aspectos de su desempeño, aunque coincidió en que todavía existen detalles que deben perfeccionarse para mantener la calidad durante toda la presentación.

Tito Larenti comenzó destacando el desempeño individual de Natalie, al considerar que logró una interpretación adecuada.

“Tu trabajo estaba bien, la verdad que estaba bien, pero a momentos dejabas el personaje”, manifestó.

El juez reconoció que hubo sincronización de labios y expresiones acordes con la canción, aunque señaló que en determinados momentos la participante perdió la continuidad de su caracterización.

Quimey del Río elogió el esfuerzo de Natalie para reproducir los movimientos y las poses de Amanda Miguel.

“Muy buen trabajo con el cuerpo, Natalie. Has logrado equilibrar las poses de Amanda”, expresó.

También reconoció el buen manejo del micrófono y la energía que transmite la participante sobre el escenario.

Sin embargo, le recomendó seguir trabajando en las expresiones faciales para que acompañen mejor los distintos momentos de la canción.

Gabriela Zegarra, encargada de elegir al equipo sentenciado de esta noche, tuvo una evaluación mayormente positiva.

“Siento que hubo muy buen lip sync. A mí me convenció el personaje”, destacó.

La jueza señaló que la interpretación de Natalie fue convincente y que el trabajo de los bailarines también tuvo aspectos favorables.

La devolución más exigente sobre la propuesta coreográfica llegó de Elka Meyer.

La jueza señaló que Idols Dance decidió apostar por una mezcla de danza lírica y contemporánea, pero advirtió que este tipo de estilos requiere una preparación técnica sólida.

“No es que lo hayan hecho mal, pero algunos bailarines no tienen la técnica y la base para hacerlo”, observó.

Meyer reconoció que la coreografía mostró un proceso de desarrollo y una intención artística clara.

Después de escuchar las observaciones, Natalie Vargas aseguró que tanto ella como sus bailarines están comprometidos con mejorar en cada presentación.

“Siempre corregimos lo que nos dicen, estamos tranquilos y sabemos que debemos trabajar”, expresó.

La participante destacó así la disposición del equipo para escuchar las devoluciones del jurado y continuar perfeccionando sus actuaciones.