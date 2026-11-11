Velasco destaca reducción del 60% del déficit de la Gobernación en seis meses de gestión

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó la reducción del déficit fiscal y el ahorro en los gastos administrativos como algunos de los principales resultados económicos de sus primeros seis meses de gestión. Según informó, la administración departamental logró disminuir el déficit proyectado de más de Bs 380 millones a menos de Bs 150 millones.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, la autoridad explicó que este resultado fue posible mediante una revisión detallada del presupuesto, los contratos y los gastos de las diferentes reparticiones de la Gobernación. Aseguró que el trabajo implicó analizar cada partida para identificar dónde podían reducirse los costos.

"Nos hemos sentado horas y horas, viendo línea por línea el presupuesto. Es algo que no se ve quizás hacia afuera, pero sí lo hemos hecho", manifestó Velasco.

El gobernador también informó que la institución redujo su estructura administrativa en un 35% y disminuyó en un 30% la planilla administrativa, lo que permitió generar un ahorro de Bs 35 millones. Indicó que más de 300 personas dejaron de trabajar en la institución como parte del proceso de reorganización.

Velasco aclaró que el ajuste no consistió únicamente en reducir personal, sino también en revisar contratos, seguros, trámites y procedimientos internos que generaban gastos innecesarios. Como ejemplo, mencionó la eliminación de solicitudes mediante cartas internas para requerimientos administrativos, incluso para pedir materiales de oficina.

La autoridad sostuvo que la reducción del déficit permitirá mejorar la disponibilidad de recursos para atender las necesidades de la población, particularmente en sectores como salud.

"El déficit del presupuesto que agarramos nosotros, que fue hecho el año pasado, era más de 380 millones de bolivianos. Nosotros lo hemos bajado a menos de 150, es casi un 60%, y eso es mucho trabajo, es esfuerzo", afirmó.

Asimismo, señaló que su administración apunta a continuar con el ordenamiento financiero y avanzar hacia el equilibrio fiscal.

"La política de gastar más de lo que recibís o de lo que generás sostenida en el tiempo, lo único que te trae es pobreza, lo único que te trae son necesidades insatisfechas, lo único que te trae es sufrimiento de las familias cruceñas", expresó Velasco.

Velasco aseguró que todavía existen posibilidades de mejorar los resultados y afirmó que su objetivo es dejar una Gobernación que haya logrado hacer más con menos recursos.