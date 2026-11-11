Magisterio pide cumplir acuerdos; Gobierno insiste en diálogo

El Magisterio Urbano exige al Gobierno cumplir los acuerdos firmados anteriormente sobre la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos, mientras el ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, insiste en instalar una mesa de diálogo para encontrar una solución al conflicto que mantiene movilizados a los docentes en diferentes regiones del país.

La dirigente de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz, Anahí Bozo, cuestionó que el Gobierno pretenda avanzar con la propuesta de descentralización sin respetar los compromisos asumidos con el sector.

Por su parte, el ministro aseguró que se realizaron varios intentos de acercamiento y anunció que la Defensoría del Pueblo intervendrá como mediadora para facilitar una nueva reunión.

Magisterio exige respetar acuerdos firmados

Bozo sostuvo que el sector no se opone al diálogo, pero considera indispensable que el Gobierno cumpla los acuerdos suscritos anteriormente.

Según explicó, existe un compromiso firmado con la Central Obrera Boliviana (COB) y el presidente del Estado que establece que no debe avanzarse en la descentralización educativa.

“Tenemos un acuerdo firmado a partir de la Central Obrera Boliviana con el presidente de la nación, en el cual se habla claramente de que no tiene que haber ningún tipo de descentralización”, afirmó.

La dirigente acusó al Gobierno de desconocer esos compromisos y cuestionó que se impulse una propuesta sin consultar previamente a los representantes del sector educativo.

Asimismo, negó que los maestros hayan rechazado las negociaciones y aseguró que cualquier decisión debe ser asumida por las bases del magisterio.

“Nosotros no le rehuimos al diálogo, no le rehuimos al debate sincero”, manifestó.

Gobierno insiste en diálogo mediante la Defensoría

El ministro Ricardo Sanjinés aseguró que su despacho realizó diferentes convocatorias para reunirse con los maestros urbanos, pero que hasta el momento no fue posible avanzar en acuerdos.

Recordó que hace aproximadamente diez días se desarrolló una reunión en Cochabamba, donde, según su versión, la dirigencia exigió retirar la propuesta gubernamental antes de iniciar las conversaciones.

“Decían que el Gobierno retire su propuesta e iniciamos el diálogo. Entonces, retiramos la propuesta y ¿sobre qué dialogamos?”, cuestionó.

Ante las dificultades, informó que el Ministerio de Educación solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para facilitar un acercamiento.

“Esperamos que se haga a la brevedad posible y de esta manera podamos dialogar. Ese es el único camino para llegar a consensos y acuerdos. Sin diálogo es imposible”, expresó.

Según el ministro, la Defensoría tenía previsto convocar a la dirigencia del magisterio urbano este miércoles 11 de noviembre.

Sanjinés reconoce acuerdo anterior, pero defiende el 50/50

Durante la entrevista, el ministro reconoció que el Ministerio de Educación había suscrito un acuerdo en el que se comprometía a no presentar una propuesta de descentralización.

Sin embargo, explicó que la iniciativa actual proviene del área de Autonomías y responde al plan gubernamental 50/50, impulsado por el presidente Rodrigo Paz.

Sanjinés defendió la participación de las gobernaciones, alcaldías, comités cívicos y padres de familia en las decisiones relacionadas con la educación.

“La educación no tiene un solo dueño. La educación le pertenece a todos los niños y a todo el pueblo de Bolivia”, sostuvo.

Para el Gobierno, la descentralización forma parte de una propuesta más amplia de redistribución de competencias y recursos, mientras el magisterio advierte que podría afectar la administración de la educación pública.

Maestros exigen liberar a los arrestados

En medio de las diferencias, Bozo también exigió la liberación de los estudiantes y docentes arrestados durante las intervenciones policiales registradas este martes en La Paz.

La dirigente denunció que las actuaciones policiales dejaron más de 30 personas heridas, tres de ellas de gravedad, cifras que todavía no cuentan con una confirmación oficial independiente.

“Primeramente, exigimos la liberación de nuestros compañeros”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que estudiantes del Instituto Pedro Domingo Murillo hayan sido arrestados durante los operativos de desbloqueo.