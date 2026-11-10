Desde Turquía, Paz saluda a Potosí por sus 216 años

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, envió este martes 10 de noviembre un mensaje de felicitación a Potosí por los 216 años de su gesta libertaria, mediante un video publicado en sus redes sociales desde Turquía, donde participa en actividades relacionadas con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

El mandatario destacó el aniversario del departamento y aseguró que, pese a las dificultades económicas que atravesó el país durante su primer año de gestión, se registraron avances en proyectos destinados a impulsar el desarrollo regional.

“Potosí querida, un fuerte abrazo, feliz aniversario. Después de 20 horas estoy llegando a Turquía, es el encuentro más importante a nivel mundial de medio ambiente”, expresó Paz al inicio de su mensaje.

Destaca avances en el aeropuerto de Potosí

Durante su intervención, el jefe de Estado resaltó los avances en el aeropuerto Capitán Nicolás Rojas, donde este martes se realizó un primer vuelo exploratorio como parte de las actividades por la efeméride departamental.

Paz también aseguró que existen recursos comprometidos para continuar las obras de infraestructura aeroportuaria durante la próxima gestión.

“El aeropuerto ya está empezando a funcionar, el primer vuelo, ya están las obras financiadas para lo que viene el próximo año, así que paso a paso”, manifestó.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció durante la jornada una inversión de 25 millones de dólares para una nueva terminal aeroportuaria, cuya ejecución dependerá del cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos correspondientes.

“Ha sido un año duro, pero lo hemos sacado adelante”

El presidente reconoció las dificultades que enfrentó el país durante su primer año de gobierno, pero sostuvo que Potosí mantiene un papel importante en la generación de recursos para Bolivia.

“Este ha sido un año duro, pero lo hemos sacado adelante y Potosí se ha puesto firme, vanguardia del desarrollo, vanguardia de recursos para el país y recursos para el departamento”, señaló.

Asimismo, destacó la necesidad de continuar impulsando proyectos productivos y de infraestructura para fortalecer la economía regional.

Viaje a Turquía

Paz también hizo referencia a su viaje internacional, que lo llevó a Turquía para participar en la COP31, encuentro en el que Bolivia busca gestionar cooperación y financiamiento para proyectos de protección ambiental.

“Ha sido un largo viaje tomando diferentes aviones. Es difícil llegar acá, pero lo hacemos porque la patria se merece un mejor destino”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la protección del medioambiente puede generar oportunidades económicas, atraer turismo y contribuir al desarrollo del país.

“El medio ambiente nos va a traer muchos recursos, nos va a traer mucho turismo y nos va a permitir diferentes desarrollos para toda la patria”, expresó.

“Potosí, no me olvido de vos”

Antes de concluir el video, el presidente reiteró su felicitación al departamento y manifestó su afecto por la población potosina.

“Pero hoy día, Potosí, no me olvido de vos, te quiero en el corazón, la verdad que felicidades por tu aniversario”, expresó.

El mensaje finalizó con un llamado a continuar trabajando por el desarrollo del país.

“Fuerza Potosí, mil felicidades de corazón, vamos a sacar la patria adelante, una patria que produce”, concluyó el mandatario.