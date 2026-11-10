Caso maletas: Exfiscal Porras queda en libertad tras concluir su declaración en calidad de testigo

En el marco de las investigaciones del denominado caso maletas, el exfiscal y excoordinador de la Unidad de Sustancias Controladas, Julio César Porras, acudió a dependencias de la Fiscalía de Sustancias Controladas para brindar su declaración en calidad de testigo.

Al concluir, el abogado de Porras indicó que quedó en libertad y que su defendido habló en torno al trabajo que desarrolló como fiscal.

Asimismo, remarcó que no tiene relación con los hechos más que en cuestión laboral, remarcando que Porras colaborará con las investigaciones las veces que sea llamado por la autoridad.

Al abordar a los medios de comunicación a su llegada, la exautoridad expresó sobre su comparecencia que “este es el caso maletas, entonces vamos a escuchar”.

Durante su ingreso a los predios judiciales, Porras pidió comprensión a los reporteros presentes y evitó adelantar detalles sobre la información que brindaría en el interrogatorio.

Sin embargo, al ser consultado sobre si aportará todos los datos a su alcance para colaborar con el esclarecimiento de los hechos, afirmó: “Por supuesto, estoy abierto siempre”.

Marco investigativo del caso

La citación de la exautoridad busca recabar elementos informativos de relevancia que contribuyan de manera directa al avance sustancial de las pesquisas a cargo del Ministerio Público.

Su condición de testigo permite a las instancias de investigación judicial tomar su testimonio como insumo clave dentro del cuaderno del proceso.

Esta serie de actuaciones procesales abarca también la comparecencia programada de otras personalidades del ámbito jurídico nacional para prestar sus correspondientes testimonios.

En la lista de citados por las autoridades figuran el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada, el ciudadano Mauricio Requena y la exfiscal de materia Delmy Guzmán.