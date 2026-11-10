La Paz: ¿Por qué se desató el conflicto en Ixiamas?

El conflicto registrado este martes 10 de noviembre en el municipio de Ixiamas, al norte de La Paz, se originó durante un operativo policial para ejecutar una orden de aprehensión contra un hombre investigado por la muerte de un ciudadano extranjero. La intervención provocó enfrentamientos, gasificación y la posterior retención de funcionarios policiales y judiciales, quienes fueron sometidos al cepo.

El hecho generó versiones contrapuestas entre el Ministerio Público y los familiares del investigado. Mientras la Fiscalía sostiene que sus funcionarios cumplían una orden de aprehensión, la familia denuncia presuntos abusos durante el procedimiento y asegura que el detenido se había presentado voluntariamente a declarar.

Una investigación por homicidio originó el conflicto

De acuerdo con el Ministerio Público, el operativo estaba relacionado con la investigación por la muerte del ciudadano extranjero Ignatiy Valisevich, ocurrida en 2016.

La Fiscalía informó que, ante nuevos elementos dentro del proceso, se dispuso la aprehensión de un hombre de la región, procedimiento que debía ser ejecutado por efectivos policiales y personal fiscal.

Sin embargo, la intervención generó el rechazo de familiares, amigos y pobladores, quienes cuestionaron la manera en que se desarrolló la actuación policial.

La situación derivó en enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a las personas que se encontraban en el lugar.

Familia denuncia agresiones contra su padre y hermana

Un familiar del investigado aseguró que el conflicto comenzó cuando los funcionarios ingresaron al domicilio de sus padres para ejecutar la aprehensión.

“El fiscal y abogado entraron directamente a la casa de mis padres, a sacarlo y a mi hermana y llevárselo a La Paz, lo que ocasionó que se molestaran tanto familiares y amigos”, relató.

Asimismo, sostuvo que su hermano se había presentado voluntariamente ante la Fiscalía para prestar su declaración, pero posteriormente fue informado sobre la existencia de una orden de aprehensión para trasladarlo a La Paz.

El familiar denunció que su padre y su hermana sufrieron agresiones durante el operativo y que ambos se encontraban recibiendo atención médica.

Estas denuncias todavía requieren una investigación que permita establecer las circunstancias del procedimiento.

Familia rechaza denuncia de secuestro

El familiar del investigado negó que sus padres y hermanos hayan participado en el presunto secuestro de los funcionarios, como denunció el Ministerio Público.

Según su versión, la retención fue realizada por pobladores molestos por el uso de gases lacrimógenos durante el operativo.

“Fue la población enardecida que los agarró y los metió al cepo como castigo comunitario por la gasificación que hubo en la plaza”, afirmó.

Asimismo, rechazó que se pretenda responsabilizar penalmente a sus familiares por lo ocurrido.

“No hubo tal secuestro de fiscales y abogados como están indicando, como quieren imputar a mi familia, tanto a mis padres como a mis hermanos”, aseguró.

La familia pidió que también se investiguen las presuntas agresiones y que se respete el derecho a la defensa del hombre aprehendido.