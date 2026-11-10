Nuevo proceso contra Huarachi: abogado denuncia doble persecución

El abogado Andrés Zúñiga, defensor del exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, cuestionó la apertura de una nueva investigación contra su cliente por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y denunció que se estaría intentando procesarlo nuevamente por hechos que, según afirmó, ya fueron investigados por el Ministerio Público.

Zúñiga informó que este martes 10 de noviembre fueron notificados para asistir a una declaración informativa dentro de un nuevo proceso que, de acuerdo con la información extraoficial que maneja la defensa, tendría como antecedente un informe de inteligencia patrimonial de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“Es sorprendente lo que acontece en un proceso. Hoy fuimos notificados para asistir a una declaración informativa sobre un nuevo hecho, supuestamente, cuando extraoficialmente sabemos que es producto de un informe de inteligencia patrimonial que la UIF había emitido en un proceso anterior”, afirmó.

Defensa asegura que Huarachi fue sobreseído

El jurista sostuvo que su defendido cuenta con una resolución de sobreseimiento en una investigación anterior relacionada con los mismos hechos.

Por esta razón, presentó un memorial ante la Fiscalía para cuestionar la nueva convocatoria y solicitar que se respete el principio que prohíbe la persecución penal múltiple por un mismo hecho.

“No es posible que dos veces se siga sobre el mismo hecho. Hay una prohibición de persecución penal múltiple. Por tanto, el fiscal debe respetar el debido proceso”, manifestó.

La defensa considera que la nueva investigación vulneraría las garantías procesales de Huarachi. Sin embargo, corresponde a las autoridades competentes determinar si ambos procesos efectivamente se refieren a los mismos hechos.

Declaración fue reprogramada para el viernes

Zúñiga informó que la declaración informativa prevista para este martes fue suspendida y reprogramada para el viernes 13 de noviembre, a las 16:00.

Según explicó, la suspensión se debió a que el fiscal encargado se encontraba en comisión, aunque considera posible que también haya influido el memorial presentado por la defensa.

“El nuevo hecho se vincula al tipo penal de legitimación de ganancias sobre los mismos hechos investigados antes, y hoy se ha suspendido para el día viernes a horas cuatro en punto”, señaló.

Abogado advierte posibles acciones legales

El defensor manifestó que, inicialmente, atribuye la apertura de la investigación a un posible desconocimiento de los antecedentes por parte de la autoridad fiscal.

No obstante, advirtió que, si el proceso continúa pese a la documentación presentada, asumirán una posición legal frente a lo que consideran una persecución penal reiterada.

“En principio pensaremos de buena fe, en el sentido de que la fiscal no conoce antecedentes y por eso ha incurrido en error. Ahora, si ese error se mantiene, ahí tendremos una posición respecto a la persecución que intentan continuar”, afirmó.

El exdirigente sindical permanece recluido en el penal de San Pedro de La Paz por el proceso relacionado con presuntas coimas y hechos de corrupción vinculados al antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

La defensa aguarda que el Ministerio Público revise los antecedentes y la resolución de sobreseimiento que asegura tener, antes de continuar con las actuaciones del nuevo proceso.