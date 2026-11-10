El dólar paralelo frena su tendencia al alza este martes y cierra por debajo de los Bs 12

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este martes 10 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, con una clara tendencia a la baja en comparación con el inicio de las operaciones.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,84 para la compra y Bs 11,95 para la venta.

El dólar paralelo cerró en Bolivia a Bs 11,84 para la compra y Bs 11,95 para la venta este martes 10 de noviembre de 2026.

Comportamiento durante la jornada

A lo largo del día, el tipo de cambio informal experimentó un retroceso paulatino en sus valores:

06:00 a.m.: La divisa comenzó el día en sus puntos más altos, cotizándose en Bs 11,91 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

Mediodía: Se registró la primera baja de la jornada, situándose en Bs 11,87 para la compra y Bs 11,97 para la venta .

Cierre de jornada: La cotización continuó descendiendo hasta finalizar en Bs 11,84 (compra) y Bs 11,95 (venta).

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,75, manteniéndose distante de las cifras negociadas en el mercado informal.