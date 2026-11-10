Policía reporta 30 arrestados tras bloqueo de instituto Pedro Domingo Murillo

El comandante departamental de la Policía de La Paz, Ricardo César Terrazas, informó este martes 10 de noviembre que 30 personas fueron arrestadas durante la intervención policial al bloqueo instalado por docentes y estudiantes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo en la autopista La Paz-El Alto.

Según la autoridad policial, la movilización comenzó aproximadamente entre las 12:30 y las 13:00, cuando los manifestantes ocuparon ambos carriles de la vía, en rechazo a las medidas del Ministerio de Educación.

Terrazas aseguró que, al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos con piedras y otros objetos, por lo que procedieron a dispersar a los movilizados.

“Pudimos evidenciar que tanto los docentes como los alumnos estaban extremadamente agresivos, lanzando piedras a los vehículos, lanzando palos, quemando ramas, quemando llantas en el lugar”, declaró

Policía confirma 30 arrestados

El comandante explicó que los efectivos intervinieron el bloqueo para restablecer la circulación vehicular y evitar mayores incidentes.

“Al resultado de esta dispersión tuvimos 30 arrestados, los mismos que fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, informó.

Sobre la situación de los arrestados, señaló que fueron trasladados a dependencias de la Felcc y que la autoridad competente determinará las actuaciones correspondientes conforme a la ley.

Terrazas justificó la intervención en las restricciones establecidas por el estado de excepción, que, según manifestó, prohíbe la instalación de bloqueos que perjudiquen la circulación peatonal y vehicular.

Niega que policías ingresaran al instituto

La autoridad también respondió a las denuncias de docentes y estudiantes que aseguraron que algunos de los arrestos se realizaron dentro de las instalaciones del Instituto Pedro Domingo Murillo.

“En ningún momento se ingresó a la casa de estudios”, afirmó el comandante.

Según su versión, los manifestantes se encontraban en los carriles de subida y bajada de la autopista, mientras desde el interior del establecimiento se lanzaban piedras y petardos.

“A todos los que estaban afuera los dispersamos y realizamos las operaciones de arresto correspondientes”, sostuvo.

La autoridad reiteró esta posición incluso después de que los periodistas le consultaran sobre la existencia de videos que, según las denuncias, mostrarían el ingreso policial al establecimiento.