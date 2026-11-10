Durante la tarde de este martes, una potente explosión sacudió las instalaciones de una empresa farmacéutica ubicada a la altura del décimo anillo de la avenida Banzer, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

Las informaciones preliminares recibidas por parte de los equipos de rescate señalan que el incidente dejó al menos a dos personas con quemaduras de consideración y a varios trabajadores reportados como desaparecidos.

Ante la severidad del evento y la presunta magnitud de la detonación, cuatro unidades de bomberos llegaron para intervenir en el perímetro afectado.

Asimismo, efectivos de los Bomberos de la Policía Boliviana alistan su ingreso al recinto para controlar la situación y proceder con el auxilio de las víctimas.