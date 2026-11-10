Aprehenden a Mauricio Requena, exasesor de Romer Saucedo, por el caso maletas

Mauricio Requena, exasesor del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue aprehendido este martes 10 de noviembre luego de prestar su declaración ante la Fiscalía de Sustancias Controladas, en el marco de las investigaciones por el denominado caso maletas, según la información preliminar conocida sobre el procedimiento.



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