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Aprehenden a Mauricio Requena, exasesor de Romer Saucedo, por el caso maletas

El exfuncionario fue aprehendido tras prestar su declaración ante la Fiscalía de Sustancias Controladas. Inicialmente había sido convocado como testigo.

Juan Marcelo Gonzáles

10/11/2026 19:54

Agregar Reduno en
Santa Cruz

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Mauricio Requena, exasesor del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue aprehendido este martes 10 de noviembre luego de prestar su declaración ante la Fiscalía de Sustancias Controladas, en el marco de las investigaciones por el denominado caso maletas, según la información preliminar conocida sobre el procedimiento.


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