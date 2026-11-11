Sedes señala los riesgos en la salud por posible contaminación de agua con mercurio y pide investigación

Ante las denuncias y sospechas sobre la posible presencia de metales pesados en fuentes hídricas, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba advirtió sobre los riesgos graves que la intoxicación por mercurio representa para la salud pública y solicitó la realización de una investigación rigurosa en las cuencas de la vertiente de Misicuní.

Rubén Castillo, jefe de Epidemiología del Sedes, señaló la necesidad de esclarecer la situación a través de estudios técnicos. "Primero una investigación para ver si estamos corriendo ese riesgo, a partir de eso ya tomar las medidas que muchas veces suelen ser tardías porque estos elementos o metales pesados ya repercuten en el sistema nervioso central principalmente", indicó la autoridad.

Riesgos y órganos afectados

Desde la institución de salud explicaron que la ingesta de metales pesados genera efectos tóxicos directos en el organismo, afectando principalmente a aquellos órganos encargados de metabolizar líquidos y sustancias. Entre las principales complicaciones se mencionaron daños potenciales en el sistema neurológico, los riñones y el hígado.

Asimismo, las autoridades sanitarias enfatizaron que la detección de este tipo de contaminación en el agua representa un desafío para la población, debido a las características físicas de estos elementos. "Lamentablemente estos metales pesados no tienen un color que modifica el agua, el color del agua principalmente, menos el olor. Son metales pesados que pueden contaminar muchas veces y nosotros podemos ingerir sin percibir el riesgo", advirtió Castillo.

Ante este panorama, el Sedes recalcó que la presencia de agentes contaminantes en el medio ambiente exige redoblar los esfuerzos de vigilancia epidemiológica y control de la calidad del agua en la región para prevenir afectaciones a la salud de la ciudadanía.