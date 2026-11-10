Los maestros ratificaron sus medidas de presión en rechazo a la propuesta de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos del país. Lorenzo Chávez, ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, aseguró que el sector no retrocederá ante los descuentos salariales anunciados por las autoridades y advirtió que la transferencia de responsabilidades a las gobernaciones podría afectar el financiamiento de la educación.

Las declaraciones se producen durante el segundo día del paro nacional de 48 horas, convocado para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, que incluye movilizaciones y suspensión de actividades en establecimientos que acatan la medida.

Chávez sostuvo que las movilizaciones buscan generar conciencia entre los profesores sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, podría tener la propuesta gubernamental.

“Nosotros como maestros lo que queremos es conciencia y les decimos a los compañeros los riesgos a los que estas políticas del Gobierno nos están llevando”, manifestó.

El dirigente expresó su preocupación por la posibilidad de que las gobernaciones asuman nuevas responsabilidades sin contar con recursos suficientes para cumplirlas.

Uno de los principales argumentos de Chávez está relacionado con el financiamiento educativo.

“El año pasado eran 33 millones para educación y este 2026 son 22 millones de bolivianos para educación y para el año 2027 van a ser menos de 20 millones”, señaló.

Chávez consideró que esos montos reflejan las dificultades que podrían enfrentar las gobernaciones si reciben mayores competencias.

El representante del magisterio también dirigió un mensaje a directores distritales y autoridades departamentales de Educación.

Chávez recordó que, una vez concluidas sus funciones administrativas, muchos volverán a ejercer la docencia.

“Piensen que terminada su gestión también van a ser maestros como nosotros, que no sean tan drásticos con los colegas”, expresó.

El dirigente aseguró que el magisterio ya enfrentó descuentos salariales durante anteriores conflictos y que la advertencia gubernamental no modificará su posición.

“No es la primera vez que nos descuentan. En pasadas gestiones nos hemos movilizado y nos han descontado”, recordó.

“No le tenemos miedo a los descuentos”, enfatizó.