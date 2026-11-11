Intento de toma de la sede de la CSUTCB deja destrozos y arrestados

Momentos de tensión se registraron la noche de este martes 10 de noviembre en las instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), ubicadas en la zona de Miraflores de La Paz, donde un grupo de personas intentó tomar la sede sindical, provocando destrozos en puertas, ventanas y parte de la infraestructura.

La Policía llegaron al lugar para intervenir ante la denuncia de un ingreso violento. Durante el operativo fueron arrestadas aproximadamente cinco personas, mientras personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) asumió el resguardo de las instalaciones.

Víctor Hugo Roca denuncia intento de toma violenta

El secretario ejecutivo de la CSUTCB, Víctor Hugo Roca, denunció que el grupo que intentó ingresar estaría vinculado con exdirigentes de la Federación Túpac Katari, a quienes responsabilizó por los daños ocasionados.

“Ya es la segunda vez que vienen a destruir nuestra Confederación. La Confederación no es mía. Yo soy ejecutivo nacional, he ocupado un cargo en un congreso con los nueve departamentos”, manifestó Roca.

Asimismo, acusó a los presuntos responsables de haber organizado el ingreso con personas encapuchadas.

“Han pagado delincuentes enmascarados otra vez. Han quebrado nuestros vidrios de nuestra sede. Son ellos, ellos son los culpables”, afirmó.

Estas acusaciones corresponden a la versión del dirigente y deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

Ventanas rotas, puertas dañadas y un muro derribado

Las imágenes difundidas muestran los daños ocasionados en distintos ambientes de la sede sindical.

Durante un recorrido por las instalaciones se observaron vidrios rotos, puertas afectadas, piedras y palos esparcidos en el interior, además de una estructura que había sido derribada.

También se evidenciaron daños en una puerta de garaje que, según los denunciantes, fue forzada durante el intento de ingreso.

Trabajadores denuncian agresiones

Una de las mujeres que se encontraba trabajando en el lugar relató que las personas que intentaron ingresar utilizaron maderas y otros objetos durante los enfrentamientos.

Según su testimonio, los trabajadores intentaron impedir el avance del grupo hacia otros ambientes de la Confederación.

“Nosotros nos hemos defendido como mujeres con maderas, porque seguíamos trabajando”, relató.

La mujer también denunció que uno de sus compañeros fue golpeado en la cabeza con un objeto metálico.

“Un compañero se atajó y le partieron por la cabeza con ese fierro”, señaló.

Hasta el momento del reporte no se conocía un informe médico oficial sobre las lesiones denunciadas.

Policía arresta a cinco personas y resguarda la sede

Preliminarmente desde el lugar que aproximadamente cinco personas fueron arrestadas durante la intervención policial.

Asimismo, confirmó la presencia de efectivos de la UTOP, quienes permanecieron custodiando la sede sindical para evitar nuevos incidentes.

Víctor Hugo Roca denunció que este no sería el primer intento de toma de las instalaciones de la CSUTCB y pidió que se establezcan responsabilidades por los daños materiales y las agresiones.