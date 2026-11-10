Cuatro personas heridas tras explosión en farmacéutica de la zona norte cruceña

A estas horas de la noche, se conoce que son cuatro las personas heridas tras la explosión ocurrida hoy en la capital cruceña, se conoce que tienen quemaduras de gravedad e incluso algunas están con fracturas.

Además, equipos de rescate altamente especializados se desplegaron en la avenida Banzer de Santa Cruz de la Sierra para intensificar la localización de dos personas reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con datos preliminares, el incidente registrado este martes en una farmacéutica dejó también un saldo de dos personas heridas por quemaduras en el inmueble del décimo anillo.

La incorporación de este personal capacitado busca acelerar las tareas de penetración en la estructura afectada y asegurar la pronta atención de los sobrevivientes.

Entre tanto, varias unidades de la Policía Boliviana permanecen en el área para controlar los riesgos residuales y mantener el cordón de seguridad en la zona norte cruceña.