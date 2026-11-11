El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Walter Luis Landívar Castedo, informó que el Gobierno propone crear una Autoridad Nacional Minera, una policía especializada y juzgados mineros, como parte del nuevo Código Minero que se encuentra en proceso de socialización con los diferentes sectores productivos del país.

La autoridad explicó que la propuesta busca reestructurar las instituciones encargadas de regular y fiscalizar la actividad minera, agilizar los trámites y fortalecer la lucha contra las operaciones ilegales.

“Se está proponiendo la creación de policía minera y juzgados mineros”, señaló Landívar al explicar los cambios que contempla el proyecto normativo.

Nueva autoridad supervisaría la AJAM y Senarecom

El viceministro explicó que el nuevo Código Minero contempla la creación de una autoridad nacional de carácter colegiado, que tendría bajo su dependencia a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).

Según Landívar, esta institución contaría con direcciones especializadas para atender contratos mineros, consultas previas y otras actividades relacionadas con el sector.

“Esta autoridad nacional minera manejará los hilos de este nuevo modelo”, afirmó.

La propuesta también contempla una instancia especializada para combatir la minería ilegal y la creación de juzgados con profesionales capacitados en legislación minera.

Trámites para derechos mineros demoran hasta 10 años

Landívar sostuvo que uno de los principales problemas identificados por el Gobierno es la demora en la otorgación de derechos mineros, situación que, según su evaluación, favorece la actividad ilegal.

“Tenemos ocho o diez años para que un operador minero consiga su derecho minero, un contrato de derecho minero”, aseguró.

Explicó que, además de los operativos contra la minería ilegal, es necesario corregir los procedimientos administrativos que dificultan la formalización de las actividades.

En ese contexto, destacó que la AJAM realizó más de 50 operativos contra la minería ilegal, mientras el Ministerio de Minería trabaja en una reestructuración institucional.

Minería privada aporta el 75% de los ingresos del sector

Durante la entrevista, el viceministro también evaluó los resultados económicos de la actividad minera y señaló que el sector privado concentra aproximadamente el 75% de los ingresos.

“El sector privado nos aporta alrededor de un 75% de los ingresos”, afirmó.

Asimismo, explicó que el incremento de las regalías mineras responde principalmente a los mejores precios internacionales de los minerales y, en menor medida, al crecimiento de los volúmenes de producción.

De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, las regalías alcanzaron Bs 2.905 millones hasta septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 103% respecto al mismo periodo de 2025.

Epcoro será cerrada y Vinto enfrenta una reestructuración

Landívar también se refirió a la situación de las empresas estatales vinculadas con la minería.

Aseguró que operaciones como Huanuni, Colquiri y Corocoro generan utilidades, mientras que algunas fundiciones, entre ellas Vinto y Karachipampa, presentan dificultades económicas.

En el caso de la Empresa de Producción y Comercialización de Oro (Epcoro), señaló que se encuentra paralizada y que el Gobierno avanza con auditorías para proceder a su cierre y liquidación.

“La intención nuestra es cerrarla. Se están haciendo las auditorías correspondientes, el proceso de cierre”, explicó.

Según el viceministro, la liquidación podría concretarse en aproximadamente tres meses, siempre que se cumplan los procedimientos establecidos en la Ley 466 de Empresas Públicas.