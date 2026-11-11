Rodrigo Paz llega a Turquía para participar en la COP31 y gestionar inversiones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció su llegada a la ciudad de Antalya, Turquía, para participar en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), donde tiene previsto sostener reuniones con gobiernos, fundaciones e instituciones internacionales para gestionar inversiones y cooperación en materia ambiental.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario informó que arribó de madrugada a territorio turco, donde fue recibido por el viceministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de ese país, Ömer Bulut, y el embajador Subay Yüksel.

“Llegamos de madrugada a la ciudad de Antalya, en Türkiye, donde fuimos recibidos por el viceministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, Ömer Bulut, y el embajador Subay Yüksel”, escribió Paz.

Buscará inversiones y cooperación internacional

El jefe de Estado explicó que su participación en la COP31 tiene como uno de sus principales objetivos establecer contactos con organismos internacionales que permitan gestionar recursos destinados a proyectos de desarrollo y protección ambiental.

“Sostendremos reuniones clave con gobiernos, fundaciones e instituciones para gestionar el futuro de nuestro país, porque si cuidamos el medio ambiente también generamos ingresos”, manifestó.

Paz sostuvo que la agenda internacional estará orientada a generar oportunidades económicas para Bolivia mediante iniciativas vinculadas con la preservación de los recursos naturales.

COP31 reúne a representantes de casi 200 países

La COP31 se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, con la participación de delegaciones de distintos países, representantes de organismos internacionales y especialistas en cambio climático.

En este encuentro se abordan compromisos para enfrentar los efectos del calentamiento global, promover la transición energética y fortalecer los mecanismos de financiamiento climático.

“Participamos en la COP31, el encuentro medioambiental más grande del mundo, que reúne a casi 200 países”, destacó el presidente.

La agenda incluye una Cumbre de Líderes Mundiales, prevista para el 11 y 12 de noviembre, en la que participarán jefes de Estado y de Gobierno.

“Venimos a sacar la Patria adelante”

En la parte final de su publicación, Paz aseguró que su participación en la conferencia busca fortalecer las relaciones internacionales y atraer recursos para Bolivia.

“Venimos a sacar la Patria adelante, representarla de la mejor manera y concretar las inversiones por las que tanto luchamos”, expresó.

Finalmente, envió un mensaje a la población y aseguró que continuará informando sobre los resultados de su participación en el encuentro internacional.

“Les envío un cariño grande, y seguiremos informando paso a paso de lo que haremos”, concluyó.