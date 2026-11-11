Salud, carreteras y coparticipación: el balance de Velasco en seis meses de gestión

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, presentó un balance de las principales gestiones realizadas en salud, infraestructura y abastecimiento de combustibles durante sus primeros seis meses al frente de la Gobernación.

En el área de salud, Velasco destacó la implementación de las fichas médicas digitales, que permitieron emitir 33.720 documentos sin necesidad de realizar filas. La autoridad señaló que este sistema forma parte de un proceso de digitalización y descentralización de la atención médica.

"Aquí la idea es descentralizar la salud, digitalizar la salud. Esperemos pronto poder lanzar el proyecto de telemedicina que lo propusimos en campaña para justamente dar más servicio a la gente y para que la gente también pueda saber dónde ir y no ir siempre a los hospitales de tercer nivel que están totalmente colapsados", afirmó.

Sobre los conflictos con los trabajadores del sector, el gobernador aseguró que su administración garantiza el pago de salarios en tiempo y forma desde el segundo mes de gestión y trabaja en mejorar las condiciones laborales.

"Yo como gobernador les aseguro el salario y les mejoro las condiciones de trabajo. Estoy cumpliendo absolutamente con todo lo que me corresponde. Del otro lado, ahora ellos tienen que cumplir yendo a trabajar", manifestó.

También recordó que el bono de vacunación ya no es competencia departamental, sino del Gobierno central.

En infraestructura, la autoridad informó que logró destrabar el financiamiento para aproximadamente 147,5 kilómetros de carreteras departamentales, cuyos proyectos estaban paralizados.

Explicó que las gestiones se realizaron ante organismos internacionales como la CAF y Fonplata, con el objetivo de actualizar los costos de las obras y garantizar los recursos necesarios para reactivarlas.

"Lo prometido son 700 kilómetros más en los próximos cuatro años y medio, pero esperamos hacer mucho más. Yo le digo, la promesa y el voto que me ha dado el pueblo es para que yo cumpla lo que dije", expresó.

Velasco agregó que su compromiso electoral contempla la construcción de 950 kilómetros de carreteras durante los cinco años de mandato, por lo que todavía debe gestionar el financiamiento para los tramos restantes.

Otro de los puntos abordados fue el abastecimiento de diésel. El gobernador señaló que la importación regional de cuatro millones de litros contribuyó a disminuir la escasez del combustible en Santa Cruz, aunque reconoció que el resultado todavía es parcial porque la solución depende de decisiones nacionales y del funcionamiento del sistema de comercialización de hidrocarburos.

En cuanto a los recursos para las gobernaciones, Velasco volvió a defender la propuesta de coparticipación 50-50 y rechazó el ofrecimiento del 1% planteado por el Gobierno nacional.

"El Gobierno nacional nos ofreció el 1% de la coparticipación para las gobernaciones y quiero decirles algo, Santa Cruz no va a aceptar esta propuesta. Lo que firmamos con el presidente en Sucre es un acuerdo para llegar al 15% de la coparticipación", afirmó.

Finalmente, el gobernador sostuvo que continuará con las gestiones para conseguir mayores recursos y avanzar en los proyectos comprometidos para Santa Cruz.