¿Está conforme Velasco con sus primeros seis meses de gestión? Esto respondió

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, reconoció que no está completamente conforme con los resultados de sus primeros seis meses de gestión y aseguró que todavía existen compromisos de campaña que deben concretarse.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, la autoridad señaló que 41 de sus 71 propuestas ya fueron cumplidas, están en ejecución o cuentan con gestiones en marcha, aunque admitió que la burocracia y las trabas administrativas han retrasado algunos proyectos.

“No estoy conforme con el 100% de estos seis meses. Creo que sí hemos avanzado mucho. Creo que hemos hecho muchísimo más que otros, pero por mi forma de ser y por el estilo de liderazgo que tengo, no estoy 100% conforme con lo que hemos avanzado”, manifestó Velasco al ser consultado sobre su propia evaluación.

El gobernador explicó que parte de las dificultades responde a la estructura burocrática del Estado y a los procedimientos que deben cumplirse para concretar proyectos de infraestructura. Como ejemplo, mencionó el tren metropolitano.

“Seguimos esperando del Ministerio de Obras Públicas el trámite del papel, del derecho de uso del suelo para poder empezar con el BID a hacer el proyecto de diseño final. Eso va a durar seis meses y a mí me frustra un poco entender que la burocracia gubernamental depende de un papel para yo poder avanzar en ese proyecto tan importante”, afirmó.

Sobre el cumplimiento de sus propuestas, Velasco detalló que algunas ya fueron concretadas, otras continúan en proceso y varias dependen de instituciones ajenas a la Gobernación. Entre los avances mencionó la digitalización de los servicios de salud, la implementación de códigos QR para reducir las transacciones monetarias dentro de la institución y la reducción de la estructura administrativa.

En cuanto a las metas pendientes, el gobernador aseguró que su principal compromiso es cumplir lo que ofreció durante la campaña y sostuvo que los avances deben evaluarse considerando los tiempos que requieren los proyectos de infraestructura.

“Vamos a hacer mucho más, pero lo mínimo que puedo hacer es lo que dije en campaña. Y es verdad, por X, Y, Z motivos, algunas cosas tardan mucho en salir”, afirmó.

Finalmente, Velasco expresó que espera dejar una institución y un departamento en mejores condiciones al concluir su mandato.

“Lo que sí voy a estar seguro es que estamos trabajando para que dentro de cuatro años y seis meses, vamos a dejar una Santa Cruz mucho mejor de la que recibimos”, aseguró.