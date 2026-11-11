Una fuerte explosión que se registró anoche en las instalaciones de una empresa farmacéutica, ubicada en el kilómetro 8½ de la carretera al Norte, en Santa Cruz de la Sierra, dejó una persona fallecida y siete heridos. La víctima fue identificada como la doctora Carmen Rosa Arrayasa Panozo, trabajadora de la empresa.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Paulo Viruez, informó que inicialmente se reportaron cinco personas afectadas; sin embargo, tras las labores de evacuación se contabilizaron siete afectados, cinco varones y dos mujeres. Dos personas salieron por sus propios medios, mientras que otras fueron trasladadas en ambulancias.

Lamentó el fallecimiento de la doctora Carmen Rosa y señaló que los heridos presentan complicaciones producto del aplastamiento y la onda expansiva. Algunos fueron atendidos en la clínica Figueroa y otros derivados a diferentes hospitales de la ciudad, con diagnóstico reservado.

El secretario de Seguridad Ciudadana explicó que, durante la inspección inicial, se evidenció que el mayor daño se concentró en un sector de aproximadamente cinco a seis metros, donde funciona el área de registro biométrico para el control de ingreso y salida del personal.

En ese espacio se produjo el colapso de la infraestructura y el aplastamiento que afectó a la doctora fallecida. Aunque la onda expansiva alcanzó otros sectores, el colapso estructural se concentró en esa área.

El funcionario indicó que los trabajos de emergencia se realizaron de manera conjunta entre la Policía Boliviana, Bomberos Voluntarios y equipos municipales.

Personal de la Policía en el lugar de la empresa farmacéutica. Foto: aPG

Investigan las causas de la explosión

Viruez señaló que las causas del hecho todavía están bajo investigación de la Policía Boliviana y anunció que se realizará un trabajo pericial para determinar qué provocó la explosión.

Asimismo, advirtió que este sería el segundo incidente de características similares registrado en la empresa, por lo que el Municipio, en coordinación con la Policía, revisará las instalaciones y verificará el cumplimiento de las normas de seguridad ocupacional y gestión de riesgos.

También mencionó la necesidad de inspeccionar las instalaciones de energía y los sistemas de abastecimiento de gas, considerando su antigüedad y vida útil.

La Alcaldía coordinará con la Sociedad de Ingenieros Eléctricos y la Gobernación para realizar inspecciones y controles dentro de sus respectivas competencias.