¿Cómo estará el tiempo este miércoles en Bolivia? Senamhi anuncia lluvias y altas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 11 de noviembre cielos nubosos, temperaturas altas y lluvias en distintas regiones del país.

Occidente

En el Occidente del país se mantiene la probabilidad de lluvias acompañada de cielos nubosos en su mayoría. Las temperaturas se mantienen continúan en ascenso.

La Paz tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 10°C y 20°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 6°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 8°C y 21°C.

Potosí presentará una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 22°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que vuelven a ascender.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 14°C y 31°C.

Sucre tendrá tormentas eléctricas, acompañadas de una alta probabilidad de lluvias y alcanzando valores entre 11°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos nubosos con probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 15°C a los 26°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un leve ascenso de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de chubascos aislados, pero con poca probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 21°C y 32°C.

Trinidad prevé una jornada con chubascos aislados y una mínima de 20°C con una máxima de 34°C.

Cobija tendrá un día con chubascos aislados y temperaturas entre 21°C y 35°C.