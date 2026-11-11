Hermana de Romer Saucedo declaró en calidad de testigo ante la Fiscalía

La hermana del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, llegó hasta el Tribunal de Justicia para prestar su declaración en calidad de testigo, en el marco de las investigaciones por el caso maletas y presunto enriquecimiento ilícito.

María Sidney Saucedo fue citada por las autoridades y acudió a las instalaciones judiciales para cumplir con la convocatoria. Su comparecencia forma parte de las diligencias que se desarrollan dentro de este proceso.

En la misma jornada, también fueron convocadas otras personas, entre ellas autoridades y un asesor, quienes deberán brindar su declaración en el marco de la investigación.

A su llegada, la hermana de Saucedo fue abordada por los medios de comunicación, que intentaron obtener algunas declaraciones. Sin embargo, no respondió a las consultas y continuó su ingreso al Tribunal de Justicia.

La convocatoria se realizó en calidad de testigo, mientras avanzan las actuaciones investigativas por el caso Maletas.