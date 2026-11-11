El incremento de los precios de los materiales de construcción genera preocupación entre comerciantes y empresas constructoras del país. En menos de un mes, la bolsa de cemento pasó de Bs 80 a Bs 95, mientras que algunos tipos de fierro prácticamente duplicaron su costo, situación que amenaza la continuidad de obras y fuentes laborales.

Los comerciantes aseguran que los aumentos son constantes y que la reducción de las ventas dificulta la reposición de mercadería. Entretanto, representantes del sector constructor advierten que varias empresas se encuentran al borde del colapso por el encarecimiento de los insumos y la falta de actualización de precios en los contratos de obras públicas.

Cemento subió de Bs 80 a Bs 95 en menos de un mes

Uno de los materiales que registra un incremento sostenido es el cemento, cuyo precio alcanzó los Bs 95 por bolsa.

Los vendedores explicaron que el aumento fue gradual, pero constante, pasando por diferentes precios durante las últimas semanas.

“Primeramente estaba en 87, después han hecho subir dos pesos, tres bolivianos, así sucesivamente para que llegue a ese precio”, relató una comerciante.

El encarecimiento preocupa a quienes realizan construcciones particulares y a las empresas que necesitan adquirir grandes cantidades de materiales.

Fierro casi duplica su precio y caen las ventas de ladrillos

El fierro es otro de los productos afectados por el incremento de precios. Según los comerciantes, algunas variedades pasaron de costar entre Bs 20 y Bs 22 a venderse actualmente en Bs 45.

“Fierro lamentablemente ya no estoy comprando porque está muy caro. El de un cuarto estaba en 20, 22 bolivianos. Ahora está en 45, o sea, casi el doble”, señaló una vendedora.

En el caso del ladrillo, el precio alcanza los Bs 1.400 por cada mil unidades, equivalente a Bs 1,40 por pieza.

Sin embargo, los comerciantes aseguran que las ventas disminuyeron considerablemente. Mientras anteriormente podían comercializar hasta 1.000 ladrillos al día, ahora señalan que en algunas jornadas apenas venden diez unidades.

Sector constructor alerta por riesgo de despidos masivos

La situación también preocupa a las empresas constructoras, que advierten sobre las consecuencias del encarecimiento de materiales y combustibles en la ejecución de proyectos.

Representantes del sector señalaron que la crisis podría provocar despidos masivos y afectar a miles de familias que dependen de esta actividad.

“Tenemos el riesgo de que existan despidos masivos y muchas familias se queden sin su fuente laboral. Estamos hablando de que, de forma directa e indirecta, el sector de la construcción da trabajo a más de un millón de bolivianos”, advirtió un representante.

La preocupación se centra en la posibilidad de que las empresas reduzcan personal o paralicen proyectos ante la imposibilidad de cubrir sus costos operativos.