¿Qué dice la Biblia sobre el posible apagón del 17 de noviembre? Esto explica un pastor

Los rumores sobre un posible apagón mundial el próximo 17 de noviembre han generado inquietud y distintas interpretaciones sobre lo que podría ocurrir. Ante este escenario, el pastor Raúl Bauer se refirió al tema desde una perspectiva bíblica y llamó a la población cristiana a prepararse espiritualmente.

“Desde el punto de vista espiritual, nosotros creemos que son los finales. No estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de finales de los tiempos”, manifestó Bauer al referirse a las interpretaciones religiosas que surgen ante estos rumores.

El pastor explicó que, desde su interpretación de las Escrituras, el libro de Apocalipsis anuncia el regreso de Jesucristo por su iglesia. En ese sentido, consideró que este tipo de acontecimientos deben llevar a una reflexión sobre la fe y la preparación espiritual.

“Esta es una advertencia para que nosotros nos preparemos espiritualmente, emocionalmente, y que no tengamos miedo, porque lo que va a suceder, va a suceder”, sostuvo.

Consultado sobre qué deberían hacer los creyentes ante esta situación, Bauer instó a buscar a Dios y convocó a los cristianos a elevar sus oraciones. También aclaró que su llamado está dirigido a todos los creyentes en Jesús, tanto católicos como evangélicos.

“Yo creo que es búsqueda de Dios. Clamar a Dios, que la iglesia se levante, los cristianos nos levantemos, y estoy hablando de cristianos católicos, todos los cristianos los que creemos en Jesús”, expresó.

Asimismo, el pastor mencionó las preocupaciones relacionadas con posibles apagones, escasez de agua y hambrunas, y vinculó estos temores con problemas ambientales y cambios climáticos. Entre ellos mencionó la contaminación del agua y el fenómeno de El Niño.

.