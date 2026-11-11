"He dado lo que sabía": Porras declaró durante seis horas por el caso Maletas

El exfiscal antidrogas Julio César Porras declaró la tarde de este martes en calidad de testigo dentro de las investigaciones por el caso Maletas.

Tras concluir su comparecencia, aseguró que mantiene su predisposición para colaborar con las autoridades, aunque evitó brindar detalles sobre el contenido de su declaración.

Porras permaneció alrededor de seis horas en dependencias de la Fiscalía de Sustancias Controladas, donde fue convocado para prestar su declaración testifical en el marco de este proceso.

A su salida, el exfiscal manifestó que ya proporcionó toda la información que conoce y expresó su intención de continuar colaborando con las investigaciones.

“He tenido una declaración testifical, he dado lo que he sabido”, señaló ante los medios de comunicación.

Consultado sobre su situación jurídica, evitó profundizar en el tema y explicó que prefiere mantener reserva para no interferir en el desarrollo de las pesquisas.