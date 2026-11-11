Vaca: "A la ciudad hay que ponerle orden y eso se hace con mano dura"

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra advirtió que no permitirá la ocupación de aceras en los mercados ni los cobros irregulares por parte de funcionarios municipales, en el marco de los operativos de reordenamiento de los espacios públicos.

Alberto Vaca, director de Transparencia, acompañó la intervención realizada en el antiguo mercado La Ramada y aseguró que se hará seguimiento al cumplimiento de las normas.

Vaca sostuvo que la utilización de las aceras para actividades comerciales está prohibida y cuestionó la actitud de quienes incumplen las disposiciones municipales.

“Lamentablemente, los que violan la norma se creen con más derecho y por estar encima de todos los demás, y no es así”, manifestó. “A la ciudad hay que ponerle orden y eso se hace con mano dura”, agregó.

La intervención estuvo marcada por momentos de tensión, luego de que algunos comerciantes reaccionaran agresivamente ante el retiro de sus objetos.

El funcionario también atribuyó el desorden y la suciedad en los mercados a prácticas de corrupción y cobros indebidos que, según afirmó, se extendieron durante la anterior gestión municipal.

“En esta gestión, por instrucción del alcalde, se acabó la corrupción, se van los pícaros, se pone orden”, afirmó Vaca.

Asimismo, pidió a los ciudadanos denunciar cualquier cobro indebido realizado por servidores públicos y garantizó que las denuncias serán procesadas.

“Si alguien ha hecho algún pago irregular a algún servidor público, haga la denuncia a la Dirección de Transparencia y procesaremos como corresponde a cualquier servidor público que vaya en contra de la ley”, señaló.

Finalmente, aseguró que los operativos continuarán pese a los incidentes y defendió la necesidad de mantener las intervenciones para recuperar los espacios públicos.