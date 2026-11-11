Aumenta la cifra de heridos tras explosión en farmacéutica; esto es lo que se sabe

La cifra de afectados por la fuerte explosión registrada este martes en la avenida Banzer de Santa Cruz de la Sierra se elevó a cinco heridos, de acuerdo con el reporte de los paramédicos desplegados en el décimo anillo.

“Tenemos información que son 5 heridos, los primeros 3 fueron evacuados en vehículos particulares por la emergencia, mientras que los otros dos han sido evacuados por los bomberos voluntarios a una clínica cercana, siendo pacientes quemados por causa de la explosión”, detalló uno de los rescatistas en el lugar.

Las autoridades locales instalaron puestos de coordinación con ambulancias en el sector norte de la capital cruceña para realizar un triaje médico oportuno y continuar con las labores de evacuación.

“Se maneja la hipótesis que son 3 de gravedad con el 90% del cuerpo quemado y que se estaría buscando a una persona desaparecida, por lo que las autoridades darán mayor referencia del caso conforme avancen las operaciones de rescate”, señalaron los equipos de auxilio.