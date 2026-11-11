Confirman el fallecimiento de una persona tras explosión en farmacéutica

Una fuerte explosión registrada este martes en las instalaciones de una empresa farmacéutica, ubicada en el décimo anillo de la avenida Banzer en Santa Cruz de la Sierra, dejó un trágico saldo al reportarse el fallecimiento de una persona.

El lamentable suceso movilizó a los servicios de emergencia de la capital cruceña, quienes acudieron al sector norte para asegurar el perímetro y brindar asistencia inicial.

Tras la detonación de gran magnitud, los equipos de socorro y unidades de la Policía Boliviana intensificaron sus operaciones en el inmueble afectado para atender a los heridos y controlar los riesgos.

Las autoridades locales se encuentran realizando las primeras indagaciones en el lugar para esclarecer las causas de este fatídico evento que enluta a la región.

Los rescatistas mantienen un estricto control en todo el perímetro para prevenir nuevos colapsos estructurales y garantizar el trabajo seguro de las ambulancias.

En las próximas horas se espera un informe oficial detallado que precise el estado de salud de los demás afectados y las posibles causas técnicas del siniestro.

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