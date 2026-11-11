Comerciantes se enfrentan a la Guardia Municipal durante operativo en La Ramada

El reordenamiento de los mercados impulsado por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra derivó en momentos de tensión este martes en el antiguo mercado La Ramada, donde comerciantes se enfrentaron a funcionarios municipales y efectivos de la Guardia Municipal durante un operativo de retiro de objetos instalados en las aceras.

La intervención generó el rechazo de los comerciantes, quienes intentaron impedir el trabajo del personal municipal.

En medio de los enfrentamientos, algunos vendedores agredieron a los funcionarios con palos, golpes e insultos, además de lanzar objetos contra los trabajadores y efectivos de la Guardia Municipal.

Los momentos de mayor tensión se registraron cuando los funcionarios comenzaron a retirar los objetos que ocupaban las aceras, como parte de las acciones municipales destinadas a recuperar los espacios públicos y ordenar los centros de abastecimiento de la capital cruceña.

La situación obligó al personal municipal a enfrentar la resistencia de los comerciantes, quienes expresaron su molestia durante el procedimiento, mientras se escuchaban gritos y reclamos en medio del operativo.

El incidente se produce en el marco del plan de reordenamiento de los mercados que lleva adelante la Alcaldía, con el objetivo de liberar las aceras y evitar que estos espacios sean ocupados por comerciantes.