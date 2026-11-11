Tras explosión, laboratorio confirma una fallecida y anuncia colaboración con autoridades

Una explosión registrada la tarde de este martes 10 de noviembre en las instalaciones un laboratorio ubicado en la carretera al Norte, en Santa Cruz de la Sierra, dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

La empresa confirmó el deceso de la Dra. Carmen Rosa Arrayasa Panozo mediante un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.

Asimismo, se informó que tras el hecho se activaron los protocolos de emergencia para atender a las personas afectadas y garantizar la asistencia médica de los heridos.

"Nuestra prioridad inmediata ha sido atender a las personas afectadas. Se han activado los protocolos de emergencia y se están coordinando las acciones necesarias para garantizar la atención médica de los heridos", indica el comunicado.

Por otra parte, la institución señaló que se adoptaron medidas para controlar y facilitar el trabajo de las autoridades competentes.

"Se han adoptado las medidas pertinentes para controlar la situación, resguardar las instalaciones y facilitar la intervención de las autoridades competentes", añade el pronunciamiento.

Finalmente, la institución manifestó su compromiso de colaborar con las investigaciones para esclarecer las causas y circunstancias del siniestro.

"Se colaborará plenamente con las instancias correspondientes, proporcionando toda la información y el apoyo necesarios para esclarecer las causas y circunstancias de este lamentable acontecimiento", concluye el comunicado.