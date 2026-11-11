Identifican a la mujer que perdió la vida tras la explosión en una farmacéutica

Las autoridades policiales identificaron formalmente a la mujer fallecida tras la potente explosión registrada este martes en una empresa farmacéutica de Santa Cruz de la Sierra, se trata de Carmen Rosa Arrayasa Panozo quien tenía el cargo de responsable de sólidos no estériles no betalactámicos.

El fatídico suceso tuvo lugar a la altura del décimo anillo de la avenida Banzer, lugar donde los equipos de socorro desplegaron un intenso operativo de emergencia.

Tras la confirmación del deceso, el personal de Homicidios y las unidades de rescate procedieron con los protocolos correspondientes dentro del perímetro afectado.

Los efectivos de la Policía Boliviana mantienen la zona resguardada para facilitar el trabajo de los peritos encargados de evaluar la estructura.

Reporte municipal confirma el origen del siniestro

De acuerdo con el reporte preliminar del Gobierno Municipal, una fuga de gas derivó en la explosión dentro de las instalaciones de la fábrica de medicamentos, afectando la estructura del edificio y dejando varios heridos y una mujer fallecida.

Las autoridades informaron que la emergencia ocurrió durante la salida laboral, cuando el personal marcaba su asistencia en el sector de control, logrando rescatar además a una persona que había quedado aplastada.