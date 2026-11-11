Fuga de gas habría provocado explosión en una fábrica de medicamentos en Santa Cruz

Una fuga de gas habría provocado la explosión en una fábrica de medicamentos, afectando parte de su estructura y dejando personas heridas. Desde el Gobierno Municipal informaron que los afectados fueron evacuados y que una persona que sufrió aplastamiento ya fue rescatada.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades municipales, la emergencia se originó por una fuga de gas que derivó en una explosión dentro de las instalaciones de la empresa.

El hecho ocurrió durante el horario de salida del personal, cuando varios trabajadores se encontraban concentrados en el sector de control para marcar su asistencia.

“Tenemos la información de que cinco personas se vieron afectadas en este entendido y hay una posible persona que ha sufrido aplastamiento producto de la explosión”, informó un representante municipal durante el reporte de la emergencia.

La autoridad señaló que las personas heridas fueron evacuadas y trasladadas para recibir atención médica. Sin embargo, indicó que su estado de salud todavía era reservado y que se esperaba contar con información más precisa durante las siguientes horas.

Asimismo, explicó que el Gobierno Municipal intervino desde los primeros momentos de la emergencia, apoyando en el control del incendio y en las labores de rescate y evacuación de las personas afectadas.