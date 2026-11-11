Dan cinco meses de detención preventiva para agresor en violento asalto en la calle España

Un juez cautelar dictó este martes cinco meses de detención preventiva en el penal de San Antonio para el principal acusado de golpear salvajemente y robar las pertenencias a una joven en pleno centro de Cochabamba. El hecho, captado en video por testigos y cámaras de seguridad, desató conmoción e indignación en las redes sociales.

El violento suceso se registró el domingo 8 de noviembre, cerca de las 02:15 de la madrugada, en el sector de la calle España. De acuerdo con las nuevas imágenes y registros de vigilancia a los que se tuvo acceso, la víctima —que vestía una polera negra— caminaba por la zona cuando fue interceptada inicialmente por un grupo de tres personas.

En los primeros momentos, la confrontación aparentaba ser una discusión, pero la situación escaló de forma drástica cuando intentaron arrebatarle la cartera y su teléfono celular.

Pese a ser interceptada, la joven demostró una férrea resistencia. Logró correr tras una de las implicadas (vestida de blanco), la derribó y la sujetó fuertemente del cabello para evitar que huyera con sus pertenencias. En el forcejeo intervinieron otras personas vinculadas al grupo, entre ellas otra mujer vestida de negro y aproximadamente cinco implicados en total que operaban en el lugar.

Al percatarse de que la víctima no soltaba a su cómplice, el principal agresor varón regresó y le propinó severos golpes de puño en el rostro, dejándola prácticamente noqueada en el piso. Tras reducirla a golpes y arrebatarle la cartera, los antisociales huyeron con rumbo desconocido hacia la avenida Heroínas.

Vecinos y transeúntes que circularon por el sector auxiliaron a la afectada tras los gritos desesperados de auxilio. Las autoridades y los habitantes del lugar no descartan que los implicados pertenezcan a una pandilla dedicada al robo sistemático en las zonas comerciales y de vida nocturna del centro de la ciudad, debido a la cantidad de personas involucradas que actuaron de manera coordinada durante el atraco.