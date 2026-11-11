Crisis en salud: asegurados reportan malos tratos en la CNS

Tras la denuncia formal realizada por el viceministro de Transparencia, Yamil García, sobre un presunto cobro ilegal de 95 millones de bolivianos presuntamente destinados a insumos médicos y mejoras para la Caja Nacional de Salud (CNS), un equipo periodístico de RED UNO ingresó a la CNS de la avenida Irala para constatar la situación.

En este contexto, una asegurada relató la cruda realidad del establecimiento al afirmar que “no hay nada, no hay más que aspirina en esta Caja”.

Malos tratos y rechazo a los pacientes

Durante la cobertura exclusiva, los periodistas fueron testigos directos de los malos tratos ejercidos por parte del personal administrativo hacia los asegurados que exigían atención médica oportuna.

Ante la negativa de recibir asistencia en una de las ventanillas, una afectada exclamó con indignación: “Me resuelven aquí, me voy a quedar y voy a seguir molestando hasta que me den una solución”.

La investigación continuó en el sector de farmacias, donde adultos mayores y pacientes con males cardíacos o renales deambulan sin hallar ni una sola tableta recetada por los especialistas.

Reflejando la frustración colectiva por la falta de insumos, otra asegurada lamentó ante las cámaras que “usted vea la cantidad de pacientes que vienen por medicamentos y no le dan”.

Exigencia de una intervención estructural profunda

Ante la dramática situación caracterizada por procesos lentos, trámites burocráticos y la ausencia de tecnología como tomógrafos, los asegurados exigen fiscalizar a la cúpula administrativa.

Recalcando la gravedad del problema en el sistema, una paciente concluyó sobre las recetas pendientes, señalando que “los medicamentos para colmo, uno que no hay y otro que no reciben la receta ya mañana si yo quiero venir”.