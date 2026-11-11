Liberan a estudiantes y docentes arrestados tras bloqueos en la autopista

Los estudiantes y docentes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo que fueron arrestados durante los bloqueos registrados este martes 10 de noviembre en la autopista La Paz-El Alto recuperaron su libertad la noche de esta jornada, luego de permanecer varias horas en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Alrededor de 30 personas fueron liberadas tras la presentación de garantes, requisito que permitió concretar su salida de las instalaciones policiales.

La liberación se produjo después de una jornada de enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes que protestaban contra la propuesta de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.

Los arrestados permanecieron bajo custodia policial durante un periodo aproximado de seis a ocho horas, luego de ser trasladados a la FELCC tras la intervención en la autopista.

Docente denuncia que fue arrestado dentro del instituto

Uno de los maestros que recuperó su libertad cuestionó el procedimiento policial y aseguró que fue arrestado mientras se encontraba dentro de las instalaciones del Instituto Pedro Domingo Murillo.

“Nosotros inocentemente estábamos ahí en el Instituto Pedro Domingo Murillo. Vienen ahí los agentes policiales a reprimirnos. Nos arrestan”, denunció.

El docente sostuvo que se encontraba en las aulas cuando ingresaron los efectivos y procedieron a detenerlo.

Asimismo, explicó que había buscado resguardarse de los gases lacrimógenos utilizados durante la intervención.

“En vista de que estaban reprimiendo con gas, yo me he entrado a las aulas y ahí aparecen los policías”, relató.

Estas declaraciones contrastan con la versión del comandante departamental de la Policía, Ricardo César Terrazas, quien anteriormente aseguró que los arrestos se realizaron fuera del establecimiento educativo.

Familiares exigieron su liberación

Durante la tarde, familiares, docentes y allegados de los arrestados se concentraron en puertas de la FELCC para exigir información sobre su situación jurídica y solicitar su liberación.

La protesta provocó momentos de tensión cuando efectivos policiales intervinieron para despejar una vía bloqueada por los manifestantes y utilizaron agentes químicos.