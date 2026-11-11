Investigan presunto feminicidio en Entre Ríos tras hallar a una joven sin vida en un lote baldío

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un nuevo hecho de violencia machista registrado en el municipio de Entre Ríos. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en un lote baldío ubicado sobre la Avenida Ecológica, en la localidad de Ivirgarzama.

La víctima fue identificada como Arminda Chayapa Casilla, de 25 años, cuyo cadáver se encontraba en posición decúbito ventral al momento de la intervención policial.

Tras concretarse el levantamiento legal del cuerpo, el examen del médico forense confirmó las sospechas de un homicidio violento.

"La autopsia médico-legal determina que la causa de la muerte se debe a anoxia anóxica, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulamiento manual. Prácticamente se trata de una muerte violenta, por lo cual nuestros investigadores aún continúan con el proceso", informó Rolando Vera, director general de la Felcc.

Como parte de los primeros actos investigativos, las autoridades aprehendieron al concubino de la víctima, quien compareció ante las dependencias de la fuerza anticrimen.

El director policial detalló que la expareja se encuentra prestando su declaración informativa ante los efectivos de la Felcc para determinar su grado de participación en el hecho. Dependiendo de los elementos de convicción colectados durante las primeras horas, el caso será remitido formalmente ante el Ministerio Público para proseguir con las actuaciones penales correspondientes