El dólar baja en Bolivia: ¿cuál es su nueva cotización este miércoles?

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,71 por dólar estadounidense para este miércoles 11 de noviembre de 2026. La cotización registra una disminución de cuatro centavos respecto al martes, cuando la divisa se ubicó en Bs 11,75.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, que permite variaciones diarias en la cotización oficial de la moneda estadounidense.

¿A cuánto está el dólar paralelo este miércoles?

En el mercado paralelo, el dólar registra valores de Bs 11,91 para la compra y Bs 11,93 para la venta, según el portal dolarboliviahoy.com.

Un día antes, la misma plataforma reportó Bs 11,91 para la compra y Bs 11,99 para la venta. Esto significa que el precio de compra no presentó cambios, mientras que el de venta bajó seis centavos.

De esta manera, el dólar paralelo continúa por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

Es importante aclarar que la cotización del mercado paralelo corresponde a operaciones fuera del sistema financiero regulado y no representa un valor oficial. El BCB publica diariamente el tipo de cambio de referencia vigente en el país.