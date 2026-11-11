El Gobierno entrega salvoconducto a Nadia Beller y permite su salida del país

El Estado boliviano otorgó el salvoconducto a Nadia Shirley Beller Delgadillo, beneficiaria de asilo diplomático concedido por el Gobierno de México, y autorizó su salida del país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

La decisión fue asumida luego de concluir la evaluación de la solicitud presentada por la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos. Según la Cancillería, la determinación fue comunicada oficialmente a la representación diplomática el 10 de noviembre y el documento correspondiente fue entregado durante las primeras horas de este miércoles.

El procedimiento contó con la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Migración. Como resultado de estas gestiones, Beller Delgadillo concretó su salida del territorio nacional durante la mañana del 11 de noviembre.

En su comunicado, la Cancillería reafirmó el compromiso del Estado boliviano con el respeto al ordenamiento jurídico nacional y las obligaciones internacionales, además del fortalecimiento de las relaciones de diálogo, cooperación y respeto mutuo con México.

La información fue difundida este miércoles 11 de noviembre, en seguimiento al comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 8 de noviembre.