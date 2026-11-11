"Gritaba y salieron los vecinos": víctima relata violento asalto en barrio Flamingo

La zona sur de la capital cruceña registra nuevos hechos de violencia protagonizados por delincuentes que utilizan machetes para atacar a sus víctimas y robarles sus pertenencias. En las últimas horas se reportaron dos casos, uno en La Cuchilla y otro en el barrio Flamingo, sobre la doble vía La Guardia.

Una de las víctimas relató cómo fue sorprendida cuando llegaba a su vivienda y denunció las dificultades para acceder a las cámaras de seguridad y recibir apoyo policial.

El afectado contó que el asalto ocurrió cuando regresaba a su domicilio después de retirar dinero de un cajero automático y realizar algunos pagos. Llegó hasta su vivienda en un servicio de transporte solicitado mediante una aplicación y, después de que el vehículo se retirara, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

“Yo estaba entrando a mi casa y viene una persona y me intercepta, me da la vuelta y cuando veo, yo pensé que era una amistad, porque en realidad la moto no hizo ningún sonido, vino totalmente silencioso y el tipo tampoco me habló, no me dijeron nada”, relató.

La víctima explicó que inicialmente no se percató de que estaba frente a un atraco, hasta que vio el machete que llevaba uno de los delincuentes.

“Cuando me vuelca y veo que estaba con un machete. Ahí me di cuenta recién yo que era un atraco”, recordó. Ante la situación, comenzó a gritar y trató de defenderse para evitar que le quitaran sus pertenencias.

“Yo me defendí, le tiré una patada en el pecho, pero igual al caer ya ellos me atracaron. Obviamente que hubo un forcejeo con mis piernas porque ellos me querían machetear”, contó. Afortunadamente, los atacantes no lograron provocarle heridas de gravedad.

Otro aspecto que llamó la atención del afectado fue el silencio con el que actuaron los delincuentes. Según su testimonio, ninguno de los dos pronunció palabra alguna durante la agresión.

“Directamente me atacaron, no dijeron una palabra ni cuando ellos me estaban atacando. Yo gritaba y, gracias a Dios, salió la gente; quizá fue eso lo que los hizo huir”, manifestó.

Después del hecho, presentó la denuncia en dependencias policiales de la DP-6 e intentó conseguir imágenes de las cámaras de vigilancia del sector. Sin embargo, aseguró que no pudo acceder a todos los registros. “No pudimos ver las cámaras de seguridad porque los vecinos piden orden de fiscalía y las otras no estaban sirviendo”, explicó.

El hombre decidió denunciar después de conocer que otra persona había sufrido un ataque similar en la zona de La Cuchilla, donde los delincuentes también utilizaron un machete y provocaron lesiones de mayor gravedad.