Riada en Liriuni arrastra ocho casetas y destruye un puente de madera en Quillacollo

Una intensa lluvia caída en la Cordillera provocó el desborde de un río en la comunidad de Liriuni, en el municipio de Quillacollo, en Cochabamba. La riada, registrada alrededor de las 19:00 anoche, afectó al complejo turístico de aguas termales, donde arrastró ocho casetas de comerciantes y destruyó un puente de madera que permite el acceso al balneario.

La fuerza de la corriente también llevó lodo hasta las instalaciones del complejo, afectando las piscinas y las tinas de aguas termales. Los pobladores reportaron importantes daños materiales y solicitaron ayuda urgente a las autoridades municipales y departamentales.

Una de las comerciantes afectadas relató que la riada arrasó con sus pertenencias y productos de trabajo.

"Ha venido harta agua, unas ocho casetas se ha llevado, no hay ni una cuchara ni garrafa. Soy vendedora de comida; se lo ha llevado todo. Necesitamos ayuda de las autoridades del municipio, de la Gobernación. Queremos ayuda. El complejo está todo lleno de barro", expresó.

La mujer también expresó su preocupación por la situación económica que atraviesan los comerciantes tras perder sus puestos de venta.

"No hay auto, así hemos tenido que venir a verificar, no tenemos economía, ¿cómo vamos a sobrevivir?", agregó.

Puente destruido y complejo lleno de lodo

Otro poblador confirmó que la corriente arrastró el puente de madera que conecta con el balneario y que el barro ingresó a diferentes espacios del complejo turístico.

"El puente de madera se ha llevado, se ha entrado barro incluso a las piscinas y a las tinas", señaló.

Asimismo, otro afectado describió los momentos de angustia que vivieron los trabajadores ante la llegada repentina del agua.

"En cuestión de segundos ha llegado harta agua, toda la gente que trabaja aquí está asustada, todo está lleno de lodo, no hay ni para dormir, de las tiendas también se ha llevado", relató.

Ante los daños ocasionados por la riada, los pobladores y comerciantes de Liriuni piden la intervención urgente de las autoridades para atender la emergencia y evaluar las pérdidas registradas en el sector.

La mañana de este miércoles, los pobladores desplegaron dos equipos pesados para limpiar la zona afectada por la riada y se verifica los daños ocasionados.