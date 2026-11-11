Can antidroga alerta sobre dos bolsones con 42 paquetes de marihuana en Cochabamba

Un can detector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) identificó 42 paquetes de marihuana ocultos en dos bolsones que se encontraban en las instalaciones de almacenamiento de encomiendas de una empresa de transporte interprovincial, en Cochabamba.

El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos antidroga en la zona sur de la ciudad.

Durante la intervención, el can detector 'Lía' alertó sobre dos bolsones sospechosos. Tras la revisión, los uniformados encontraron 42 paquetes sellados al vacío y envueltos en film transparente.

Detectan 42 paquetes de marihuana en Cochabamba. Foto: Felcn

Posteriormente, la sustancia fue sometida a una prueba de campo, que dio resultado positivo para marihuana.

La Felcn destacó que el trabajo del can detector permitió identificar la sustancia controlada y fortalecer las labores de prevención y control contra el narcotráfico.