TEMAS DE HOY:
Violencia en Tarija Anciana muerta Violación en un minibús

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Casi un millón de dólares: Felcn decomisa más de 500 kilos de droga y aprehende a seis personas

En los operativos se logró aprehender a seis personas, que serán puestas ante un juez cautelar. 

Naira Menacho

01/09/2025 18:28

Foto: Captura.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó tres operativos en los que secuestró más de 600 kilos de droga, entre marihuana y clorhidrato de cocaína, generando una afectación al narcotráfico valuada en 952.000 dólares.

El coronel Ángel Morales, director nacional de la Felcn, informó que los operativos permitieron aprehender a seis personas, quienes en las próximas horas serán puestas ante un juez cautelar por el delito de sustancias controladas.

En total, la fuerza antidroga incautó 280 kilos de marihuana y 326 kilos de clorhidrato de cocaína.

Las acciones se realizaron en provincias de los departamentos de Santa Cruz y Beni, en el marco de las tareas de control y lucha contra el narcotráfico.

La Felcn anunció que los operativos continuarán para desarticular organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD