Casi un millón de dólares: Felcn decomisa más de 500 kilos de droga y aprehende a seis personas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó tres operativos en los que secuestró más de 600 kilos de droga, entre marihuana y clorhidrato de cocaína, generando una afectación al narcotráfico valuada en 952.000 dólares.

El coronel Ángel Morales, director nacional de la Felcn, informó que los operativos permitieron aprehender a seis personas, quienes en las próximas horas serán puestas ante un juez cautelar por el delito de sustancias controladas.

En total, la fuerza antidroga incautó 280 kilos de marihuana y 326 kilos de clorhidrato de cocaína.

Las acciones se realizaron en provincias de los departamentos de Santa Cruz y Beni, en el marco de las tareas de control y lucha contra el narcotráfico.

La Felcn anunció que los operativos continuarán para desarticular organizaciones vinculadas al tráfico de drogas.

