Anticrético en Bolivia: ¿qué hacer si vence el contrato y el propietario no devuelve el dinero?

El anticrético es una modalidad frecuente en Bolivia para acceder a una vivienda mediante la entrega de un monto de dinero al propietario. Sin embargo, uno de los problemas más comunes surge cuando vence el contrato y el dueño del inmueble no cuenta con los recursos para devolver el capital recibido.

Ante esta situación, una abogada explicó cuáles son los derechos de los anticresistas, qué acciones legales pueden iniciar y por qué es importante formalizar el acuerdo ante una notaría y Derechos Reales.

La abogada Krisseyda Martínez explicó que, cuando el propietario no devuelve el dinero al cumplirse el plazo establecido, la persona afectada puede iniciar un proceso, siempre que cuente con un contrato de anticrético elevado a documento público.

Para ello, señaló que el acuerdo debe ser elaborado por un abogado y posteriormente protocolizado ante una notaría.

"El Código Civil establece que el contrato de anticrético tiene que ser sí o sí público. Si usted, lamentablemente, tiene un contrato privado, no puede iniciar un proceso ejecutivo. Tiene que ser un documento público", explicó Martínez, al advertir que no cumplir con este requisito puede complicar la recuperación del dinero.

La profesional también recomendó registrar el contrato en Derechos Reales, ya que este procedimiento permite respaldar legalmente la operación y acreditar que existió la entrega de dinero a cambio del uso de un inmueble.

En caso de no contar con un documento público, aclaró que todavía es posible acudir a la vía judicial, pero el proceso puede extenderse porque será necesario demostrar que efectivamente existió un anticrético.

Otro aspecto importante tiene que ver con la permanencia del anticresista en la vivienda cuando el contrato ya venció y el propietario asegura que todavía no tiene dinero para devolver el capital.

Sobre este punto, Martínez fue enfática al señalar que la persona que entregó el dinero debe permanecer en el inmueble hasta recibir la devolución correspondiente.

"Uno tiene que quedarse ahí. ¿Por qué? Porque lo que más tiene a favor la persona que entregó el dinero para estar ahí en anticrético es el hecho de que ocupe el inmueble. Tiene que ocuparlo sí o sí y no tiene que desocupar el inmueble hasta que se le devuelva el dinero que entregó", sostuvo.

Asimismo, aclaró que el propietario no puede exigir el pago de alquiler por el tiempo adicional que el anticresista permanezca en la vivienda debido a que no se concretó la devolución del dinero.

En cuanto a las obligaciones del ocupante, Martínez recordó que el inmueble debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado, considerando que el contrato debe establecer el estado de la vivienda, el tiempo de duración y las condiciones acordadas entre ambas partes.

Finalmente, la abogada llamó la atención sobre el temor que existe entre algunas personas a registrar sus contratos de anticrético en Derechos Reales por las obligaciones tributarias que implica el trámite. Explicó que, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista, corresponde gestionar el NIT y presentar el formulario 610, aunque esto no significa necesariamente que se deba pagar un impuesto.