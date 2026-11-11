¡Atención, viajeros! Si tienes previsto tomar un vuelo desde o hacia Cochabamba, es importante que tomes tus previsiones. Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) confirmó la suspensión temporal de todas las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann durante tres días, debido a trabajos de mejoramiento de la pista.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida entrará en vigencia a las 08:00 del martes 17 de noviembre y se extenderá hasta las 17:00 del jueves 19 de noviembre de 2026, horario previsto para la reapertura del aeropuerto.

La intervención contempla trabajos de mejoramiento de la carpeta asfáltica de la pista 14/32, con el objetivo de optimizar las condiciones de despegue y aterrizaje de las aeronaves, además de fortalecer la seguridad operacional.

Según Naabol, las obras permitirán mejorar la rodadura, la adherencia y el drenaje superficial de la pista, aspectos fundamentales para garantizar operaciones aéreas más seguras para pasajeros y tripulaciones.

Ante esta situación, la entidad recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos y verificar las alternativas de reprogramación, en caso de ser necesario. También pidió tomar previsiones para organizar sus traslados durante los días de suspensión.

Publicación Naabol.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y aseguró que los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria del país.