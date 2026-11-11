¡Se acabó la venta en las aceras! Alcaldía endurece controles en antiguo mercado La Ramada

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra intensificó los operativos de control en el mercado antiguo La Ramada para despejar aceras y calles ocupadas por comerciantes que venden en espacios no autorizados.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, informó que los operativos se desarrollan desde hace varios días y que la intervención continuará hasta recuperar los espacios públicos destinados al tránsito peatonal y vehicular.

"Hoy estamos tomando ya lo que es La Ramada para poder despejar tanto las avenidas principales, como la avenida Cañoto y avenida Grigotá, como también la parte interna del mercado", explicó Viruez.

La autoridad señaló que la normativa municipal 050 establece que las aceras deben estar destinadas a la circulación de peatones. Por ello, está prohibida la instalación de puestos de venta en estos espacios, así como la ocupación de la calzada y los lugares destinados al estacionamiento.

Viruez también advirtió que los controles alcanzarán a los comerciantes que utilizan sus vehículos para vender mercadería. Según explicó, algunos estacionan sus motorizados, abren los maleteros y ofrecen productos, una práctica que también está prohibida y que puede derivar en multas.

"Totalmente prohibido. Por esa razón, Tránsito y Transporte está verificando y estamos haciendo el retiro de todo lo que son enseres y productos que ellos están teniendo justamente", sostuvo.

El secretario confirmó que los operativos se realizarán todos los días y en diferentes horarios. "La intervención va a ser de forma continua, de forma constante y de forma periódica en diferentes horarios, hasta que la gente y los comerciantes entiendan que estas aceras y estas vías están destinadas para el desplazamiento seguro de los ciudadanos", manifestó.

La autoridad también denunció que durante los controles se registraron hechos de violencia contra el personal municipal. Indicó que en una intervención anterior algunos comerciantes utilizaron piedras y palos para agredir a los funcionarios.

"Sus acciones no van a hacer que nosotros paremos esta actividad. Más bien, intensificaremos esta situación para poder recuperar estos espacios", advirtió.