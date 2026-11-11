La Fiscalía Departamental de La Paz abrirá una investigación penal por el secuestro y las agresiones que sufrieron un juez, un fiscal de materia y dos efectivos policiales en el municipio de Ixiamas. El anuncio fue realizado por el fiscal departamental, Gabriel Quiroga, quien calificó los hechos como una jornada de terror y denunció que los funcionarios fueron golpeados, maniatados y trasladados a un cepo comunitario.

El conflicto se originó cuando una comisión policial y fiscal llegó al municipio para ejecutar una orden de aprehensión contra una persona investigada por un asesinato ocurrido en septiembre de 2022. Según explicó Quiroga, ese año fue encontrado sin vida un hombre de 68 años, quien habría fallecido por un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Durante las investigaciones se identificaron indicios de que también se habría forzado una caja fuerte para sustraer objetos de valor de la víctima. El caso avanzó hasta la etapa de juicio oral, donde surgieron elementos sobre la posible participación de una persona, por lo que se emitió un mandamiento de aprehensión con base en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

Quiroga confirmó que la orden fue ejecutada y que el investigado permanece aprehendido. Sin embargo, después de ese procedimiento, un grupo de pobladores comenzó a congregarse cerca de las instalaciones de la Fiscalía con la intención de liberar al detenido.

Funcionarios fueron sacados por la fuerza

Quiroga relató que, mientras la Policía realizaba un operativo para resguardar al aprehendido, se produjo un enfrentamiento con comunarios. Posteriormente, el juez y el fiscal decidieron permanecer en la población de manera voluntaria, debido a que tenían a sus familias en el lugar.

Fue entonces cuando un grupo de personas ingresó a las instalaciones donde se encontraban las autoridades y las sacó por la fuerza junto con dos policías.

“Escuchaba en vivo y en directo cómo las personas lo golpeaban, lo maniataban y era una desesperación tan grande que mientras llevábamos a las autoridades para poder coadyuvar para el rescate de estas personas, teníamos en vivo situaciones absolutas de violencia y tortura”, relató el fiscal departamental.

La autoridad precisó que entre los afectados se encontraba una policía mujer, quien también habría sido llevada al cepo comunitario, donde los funcionarios fueron golpeados, escupidos y sometidos a tratos degradantes.

Además, informó que el fiscal de materia terminó con lesiones graves y tuvo dificultades para hablar y articular palabras. Por ello, se coordinó su atención médica y se evaluó su traslado a un centro de salud con mayores especialidades.

Anuncian investigación penal

El fiscal departamental aclaró que no todos los pobladores que estuvieron en el lugar serán considerados responsables, pero aseguró que se investigará a quienes participaron directamente en las agresiones y en la privación de libertad de los funcionarios.

“Se va a abrir un proceso de investigación penal, obviamente, porque no podemos dejar impune ningún tipo de actividad delictiva”, afirmó.

Quiroga sostuvo que ninguna presión de grupos o autoridades puede interferir en las investigaciones del Ministerio Público y remarcó que las personas investigadas conservan el principio de presunción de inocencia.

“La justicia no está en venta, no se negocia, mucho menos se va a caer con ningún tipo de presión de ninguna naturaleza”, enfatizó.

Finalmente, confirmó que las cuatro personas retenidas fueron rescatadas y que la orden de aprehensión contra el investigado por el asesinato se cumplió. La Fiscalía anunció que continuará con las investigaciones para identificar a quienes participaron en el secuestro y las agresiones.