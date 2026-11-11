¿Qué regiones de Santa Cruz están en riesgo? Amdecruz alerta por El Niño

El avance del fenómeno de El Niño mantiene en alerta a los municipios de Santa Cruz, donde las inundaciones y las sequías golpean a diferentes regiones y ponen en riesgo la producción agrícola.

Según el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Neptaly Mendoza, ya existen miles de zonas afectadas y los productores advierten que más de 150.000 hectáreas podrían estar en riesgo si no se ejecutan obras de prevención.

En la zona este, particularmente en San Julián, San Pedro, Cuatro Cañadas y Okinawa, algunas comunidades enfrentan sequías, mientras que otras sufren el desborde de ríos, con pérdidas importantes en áreas productivas. En el norte, los ríos Ichilo, Yapacaní y Piraí también generan preocupación por el incremento de sus caudales y la insuficiencia de los defensivos existentes.

En la zona de la Chiquitania y la región de Cordillera, la falta de agua afecta tanto a la producción agropecuaria como al consumo humano. El representante municipal señaló que se necesitan cisternas y otros medios para atender la emergencia. Mientras que en los valles se registraron granizadas y heladas que ocasionaron daños considerables en cultivos frutales.

"Los actuales defensivos ya no soportan el crecimiento que han tenido los cauces de los ríos", advirtió Mendoza, al señalar que las obras de protección deben ser una de las primeras intervenciones para evitar que las aguas ingresen a las zonas productivas y provoquen mayores pérdidas.

Ante este panorama, el Gobierno nacional activó la coordinación con los municipios y la Gobernación mediante el Decreto Supremo 5759, que declara emergencia nacional anticipada.

Como parte de las primeras medidas, se comprometieron Bs 25 millones para Santa Cruz: Bs 17 millones destinados a la Gobernación y otros Bs 8 millones que serán desembolsados directamente a municipios que requieren atención urgente.

Sin embargo, Mendoza aclaró que estos recursos no serán suficientes para cubrir todas las necesidades. Explicó que también se gestiona un financiamiento de aproximadamente 100 millones de dólares del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a atender las emergencias en el ámbito nacional.

"Ya son miles de hectáreas afectadas, que se las pierde porque definitivamente invaden los cultivos y lógicamente es cosecha perdida, son sembradíos que se han perdido, inversiones cuantiosas perdidas. No nos olvidemos de que debemos abastecer el mercado nacional con la seguridad alimentaria, pero también debemos pensar en las exportaciones, que son las que nos generan divisas que tanto necesita el país", manifestó Mendoza.

Entre las principales demandas identificadas están la construcción y reparación de defensivos, la disponibilidad de maquinaria pesada para trabajos de prevención, además del fortalecimiento de los sistemas de agua potable y la provisión de cisternas para las zonas afectadas por la sequía.