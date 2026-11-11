¡Atención, estudiantes y padres de familia! El año escolar podría extenderse en algunas regiones de Bolivia. El ministro de Educación, Erick Sanjinés, confirmó que se podrían realizar ajustes en el calendario educativo debido a las jornadas de suspensión de clases provocadas por los conflictos sociales y el paro de 48 horas convocado por el Magisterio Urbano.

La autoridad explicó que el objetivo es garantizar el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases establecidos por la normativa, por lo que las jornadas perdidas deberán ser compensadas mediante modificaciones en el cronograma escolar.

Sin embargo, la fecha de conclusión no será la misma en todo el país. Las Direcciones Departamentales de Educación evaluarán el impacto de las interrupciones en cada región y establecerán los respectivos cronogramas para el cierre de la gestión educativa.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Educación, el calendario escolar es flexible y regionalizado, por lo que algunas unidades educativas podrían concluir actividades durante la última semana de noviembre, mientras que otras deberán extenderlas hasta diciembre.

Sanjinés también advirtió que se aplicarán descuentos a los maestros que acaten el paro del Magisterio Urbano, en el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Ante este panorama, las familias deberán estar atentas a los comunicados oficiales de las direcciones departamentales, distritales y de sus respectivas unidades educativas para conocer las fechas definitivas de conclusión del año escolar.